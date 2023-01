Honkballers met Major League-sterren Xander Bogaerts en Kenley Jansen naar officieus WK

Onder anderen Xander Bogaerts en Kenley Jansen, die deze winter beiden van club wisselden in de MLB, hebben van hun nieuwe werkgever inmiddels toestemming gekregen om mee te doen aan de World Baseball Classic. Dat is het officieuze WK voor de honkballers en tevens het enige toernooi waar de sterspelers uit de Amerikaanse topcompetitie aan kunnen meedoen.

Meulens maakte begin deze maand een voorlopige selectie van vijftig spelers bekend. Hij moet uiterlijk 7 februari een definitieve lijst met dertig spelers inleveren bij de organisatie. De honkballers die hun geld verdienen in de Major League, hebben toestemming van hun clubs nodig om te kunnen meedoen. “En dat is geen vanzelfsprekendheid”, zegt Meulens. ,,Gelukkig mogen Xander en Kenley in ieder geval meedoen.”

De 30-jarige Bogaerts vertrok eind vorig jaar bij Boston Red Sox, waarmee hij twee keer de World Series won. De Arubaan ondertekende een elfjarig contract ter waarde van 280 miljoen dollar bij San Diego Padres. De 35-jarige pitcher Jansen stapte over van Atlanta Braves naar de Red Sox. De van Curaçao afkomstige werper tekende een contract voor twee jaar in Boston, ter waarde van 32 miljoen.

Ook Mariekson Gregorius, Andrelton Simmons en Jurickson Profar doen mee

Meulens gaat ervan uit dat Mariekson ‘Didi’ Gregorius, Andrelton Simmons en Jurickson Profar eveneens kunnen meedoen. Op dit moment hebben zij als ‘free agent’ geen werkgever. “Ik hoop dat ze een club vinden”, aldus de bondscoach, die deze week een paar dagen in Amsterdam is ter voorbereiding op het toernooi. “Het zijn stuk voor stuk goede spelers, ze zijn nog niet klaar met de MLB.”

Aan de World Baseball Classic doen twintig landen mee, verspreid over vier poules. Het Nederlandse koninkrijksteam - bestaande uit Nederlanders, Antillianen en Amerikanen met hun roots op de Nederlandse Antillen - begint het toernooi in de Taiwanese stad Taichung. Daar neemt Oranje het tussen 8 en 12 maart in groep A op tegen Cuba, Panama, Taiwan en Italië. De nummers 1 en 2 van de poule gaan naar de kwartfinales in Tokio. De winnaars daarvan vliegen naar Miami voor de finaleronde.

Nederland bereikte in 2013 en 2017 onder leiding van Meulens de halve finales van de World Baseball Classic. De oud-profhonkballer, die in de Major League bij Colorado Rockies werkt als ‘hitting coach’, mikt bij de komende editie op het hoogste. “Of we stiekem aan de eindzege denken? Niet stiekem. We gaan naar dit toernooi om te winnen.”