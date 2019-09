Honkballers op EK verrassend onderuit tegen Tsjechië

Zevende plek voor Van der Mark bij tweede race in Portugal

19:11 Motorcoureur Michael van der Mark heeft in de tweede race van het WK Superbike in het Portugese Portimão geen podiumplaats kunnen bemachtigen. De Rotterdammer passeerde de finishvlag op zijn Yamaha als zevende. In de eerste race op zaterdag was hij nog als derde geëindigd.