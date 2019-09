Honkballers revancheren zich en winnen van Spanje

Nederland kwam in de tweede inning op 3-0 via Hendrik Clementina, Sharlon Schoop en Yurendell Decaster. Spanje kwam in de vijfde inning terug tot 3-1, maar twee innings later liep Nederland via Curt Smith en Roger Bernadina uit naar 5-1. Via opnieuw Decaster werd het 6-1, waarna Spanje nog wat terugdeed.



De wedstrijd in Bologna moest gewonnen worden om kans te blijven maken op directe plaatsing voor de Olympische Spelen. Alleen de winnaar van het toernooi verdient een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio, de nummer 2 krijgt in maart een herkansing op een tweede OKT.



De honkballers nemen het op Italiaanse bodem nog op tegen Zuid-Afrika en Italië.