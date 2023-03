Honkballers zetten ook Panama aan de kant bij World Baseball Classic

Podcast De Pacer | Een voorberei­ding zonder tegensla­gen bestaat niet

Hoe ga je om met een tegenslag in volle voorbereiding op de marathon? Pim Bijl moest noodgedwongen even een pas op de plaats maken door een pijntje in zijn bovenbeen. Met Eric Brommert praat hij over hoe je op tijd kunt ingrijpen om blessures te voorkomen, hoe je fit kunt blijven door alternatief te trainen en hoe je ervoor zorgt dat het optimisme niet in paniek omslaat.