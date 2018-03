Hoofd Amerikaans olympisch comité treedt af

'Bad Blood' voor afgetrainde Badr kans op nieuwe start

28 februari Komend weekend is het dan zover: voor het eerst in vijftien maanden verschijnt Badr Hari weer in de kickboksring. Na de verloren titatenstrijd tegen Rico Verhoeven eind 2016 zat de zwaargewicht een gevangenisstraf uit. Zaterdag tegen de Amsterdamse Egyptenaar Hesdy Gerges staat dan ook alles in het teken van een nieuwe start.