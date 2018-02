Hoogleraar Olfers: IOC is arrogant

Door Rik Spekenbrink



,,Het IOC krijgt een tik op de vingers, daar houden monopolisten niet van. Door die 28 atleten nu niet alsnog uit te nodigen voor de Winterspelen van Pyeongchang, erkent het IOC haar eigen sporttribunaal niet. Dit gaat nog een hoop staartjes krijgen. Wie is nu waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk? Er zullen nog veel zaken en mogelijk claims volgen vanuit Rusland.''



Het IOC oordeelde eind vorig jaar dat de Russen de dopingregels hebben overtreden en schorste hen voor het leven van de Olympische Spelen. 42 van hen spanden een zaak aan bij het CAS, dat oordeelt dat voor 28 van hen de bewijslast onvoldoende is en de straf wordt teruggedraaid. Zij krijgen bovendien eventueel behaalde en afgenomen (olympische) medailles weer terug. Van elf anderen is de schuld wel vastgesteld, maar de schorsing teruggebracht tot één Olympische Spelen.

Aanwijzing

Maar het CAS gaat niet over de aanwijzing van atleten voor de komende Winterspelen in Zuid-Korea. ,,Eigenlijk is dat aan de nationale olympische comités, die bepaalt wie er worden uitgezonden. Het comité van Rusland is echter door het IOC geschorst, dus met deze uitspraak wordt de druk op het IOC en de afzonderlijke sportfederaties verhoogd. Wat gaan zij nu doen? Die 28 atleten zullen echt doorgaan met procederen, het zijn niet de misten. Maar het is wel kortdag voor ze.''

Olfers zag de uitspraak niet aankomen. ,,Maar deze zaak zit anders in elkaar dan bijvoorbeeld toen de internationale atletiekfederatie de gehele Russische ploeg schorste en weerde van haar wedstrijden. Toen dat werd voorgelegd, zei het CAS: dit is een uitzonderlijke situatie, die een uitzonderlijke, collectieve maatregel rechtvaardigt. In dit geval zijn alle zaken individueel bekeken.''