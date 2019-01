Hoolwerf en Schouten pakken marathonzege Tilburg

,,Ik had het geluk dat ze gingen staan, zodat ik erbij kon komen'', zei Hoolwerf, die vorig jaar op de Weissensee de Open Nederlandse titel pakte. ,,Ik was kapot, maar kon alles eruit persen voor de laatste sprint. Op het tandvlees wist ik te winnen.'' Stoltenborg kwam als tweede over de finish, Michael eindigde als derde. Klassementsleider Sjoerd den Hertog had even daarvoor het sprintje om plek vier gewonnen. Den Hertog staat in het klassement ruim aan kop, met meer dan 45 punten voorsprong op Crispijn Ariëns die in Tilburg zevende werd.



Bij de vrouwen was Irene Schouten weer de beste, voor Manon Kamminga (tweede) en Imke Vormeer (derde). De 26-jarige schaatsster had op nieuwjaarsdag in Groningen al de Nederlandse titel op kunstijs gepakt. Schouten won dit seizoen alle wedstrijden om de KPN Marathon Cup waaraan ze meedeed. Omdat ze vier keer ontbrak, staat ze in het klassement tweede achter Kamminga.