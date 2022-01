Hordeloper Smet loopt limiet voor WK indoor Belgrado

Het schaken heeft zijn eigen rockster en de komende weken is hij in Nederland

Magnus Carlsen was model voor een spijkerbroekenmerk, hoorde in 2013 bij de 50 meest sexy mannen ter wereld en speelde een rol in de Simpsons. Maar belangrijker, hij is al jaren de wereldkampioen in zijn sport en vanaf vandaag te bewonderen in Wijk aan Zee.

14 januari