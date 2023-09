Terwijl Bagnaia op het asfalt lag, reed de Zuid-Afrikaanse coureur Brad Binder over zijn benen. Hij is met een ambulance afgevoerd naar de medische post. De eerste medische onderzoeken hebben wonder boven wonder geen ernstig letsel uitgewezen. Meer scans zijn volgens de artsen nodig om er zeker van te zijn dat er geen beenbreuken zijn.

Bagnaia belandde in een ziekenhuis in Barcelona, waar de artsen op de eerste röntgenfoto’s een ‘kleine verwonding’ ontdekten. ,,We weten niet of deze verwonding vers is of oud”, zei MotoGP-hoofdarts Angel Charte. ,,Pecco heeft een ernstig polytrauma opgelopen; een motor reed over zijn dij- en scheenbeen. Hij is bij bewustzijn en de meeste van zijn waarden zijn normaal, maar een CT-scan is noodzakelijk om zeker te weten dat er geen breuken zijn.”