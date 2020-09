Horrorscenario dreigt voor Bucks na nieuwe nederlaag in play-offs

NBA LA Clippers nemen voorsprong in play-offs tegen Dallas Mavericks

26 augustus Los Angeles Clippers is in de eerste ronde van de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA tegen Dallas Mavericks weer op voorsprong gekomen. In Orlando won de club uit Californië het vijfde duel met indrukwekkende cijfers: 154-111. Daarmee kwam de stand op 3-2 in de best-of-sevenserie. Donderdag is de zesde wedstrijd.