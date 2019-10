Houston Astros nog één zege verwijderd van winst World Series

Zuid-Afri­ka naar derde WK-finale in geschiede­nis na kraker tegen Wales

27 oktober Zuid-Afrika heeft zich voor de derde keer verzekerd van een plek in de finale van het WK rugby. De Zuid-Afrikaanse rugbyers waren in Yokohama Wales met 19-16 de baas. In 2007 stond Zuid-Afrika voor het laatst in de eindstrijd. Destijds werd Engeland met 15-6 verslagen.