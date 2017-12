Houston Rockets is het even kwijt

Zwolse Lotte van Beek in actie in voorlaatste rit 1000 meter op OKT

13:14 Een uur voor de start van het Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen in Heerenveen heerst er nog stilte in schaatstempel Thialf. Stilte voor de storm, want vanaf 14 uur gaat het er echt om op het Friese ijs. Dan barst de strijd los om de Olympische tickets voor de Spelen in PyeongChang in Zuid-Korea.