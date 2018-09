Houtzager en Schuttert hebben wereldtitel met hun team nog in zicht

Springrui­ters zakken naar vijfde plaats op WK

2:36 De Nederlandse springruiters zijn bij de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon na het tweede onderdeel van de tweede plaats gezakt naar de vijfde. De eerste manche van het tweede parcours leverde voor TeamNL in totaal twintig strafpunten op, waardoor Nederland nu vijfde staat met 24,35 punten. Zwitserland gaat aan de leiding met 11,64 punten voor de VS en Duitsland.