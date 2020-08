Huizing sluit sterk af in Wales, golfsprookje voor Popov

De Fransman Romain Langasque schreef het toernooi, het tweede evenement van de Europese Tour op deze baan in evenveel weken, op zijn naam. Hij steeg in Newport van de zesde naar de eerste plaats dankzij een slotrondje van 65 slagen. Hij eindigde op een totaal van 276. Voor Langasque was het zijn eerste zege op de Europese Tour. Lars van Meijel eindigde als 37ste met een score van 285. Darius van Driel kwam op de 44ste plek uit met een totaal van 286. Wil Besseling belandde op de 53ste positie met 287 slagen.

Van Dam ziet goede vriendin Women's Open winnen

Anne van Dam beëindigde het Women’s Open in Schotland op de 45ste plaats. De 24-jarige Arnhemse kwam op Royal Troon door een slotrondje van 72 slagen (+1) uit op een totaal van 294. De titel bij de eerste major van het jaar ging naar de Duitse Sophia Popov, die zegevierde met een score van 277.



Popov, die goed bevriend is met Van Dam en onlangs nog als haar caddie fungeerde, was voor het begin van het toernooi in Troon de nummer 304 van de wereld. De 27-jarige Duitse wilde amper een jaar geleden nog stoppen als profspeelster vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen. Bij haar werd uiteindelijk de ziekte van Lyme vastgesteld.



Dankzij een zorgvuldig opgesteld voedings- en trainingsschema voelt Popov zich inmiddels weer goed. Voordat ze donderdag afsloeg bij de Women’s Open had ze nog geen ton aan prijzengeld verdiend. Dankzij haar eerste triomf bij de profs, goed voor ruim 570.000 euro, hoeft Popov zich voorlopig ook in financieel opzicht geen zorgen meer te maken.



