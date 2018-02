Ierland wint met spectaculaire drop-kick in slotfase van Frankrijk

Een heerlijke dropkick van Johnny Sexton heeft Ierland de winst bezorgd in het Six Nationsduel met Frankrijk. Ierland vocht zich heldhaftig terug in de wedstrijd en de Fransen lieten in de stromende regen de overwinning uit de vingers glippen. In het Stade de France werd het 15-13.