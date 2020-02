Ierse rugbybond blaast duel met Italië in Six Nations af

NBA LeBron James met seizoensre­cord op dreef bij LA Lakers

8:40 LeBron James heeft weer eens een hoofdrol vertolkt bij de LA Lakers, in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De vedette was in het duel met New Orleans Pelicans goed voor maar liefst 40 punten. Vooral daardoor wonnen de Lakers, 118-109. Niet eerder dit seizoen scoorde James zo vaak.