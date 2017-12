IJzersterk Noorwegen laat Oranje-handbalsters kansloos

Thomsen hoopte dat Nederland aan het begin van de wedstrijd bij zou blijven, zo zei ze eerder. Dan hadden ze een kans.



Het tegenovergestelde gebeurde. Keepster Tess Wester wist met een aantal goede reddingen een hoger doelsaldo bij de Noren te verhinderen. Maar tegen de Noorse handbalsters in vorm, met sterspeelster Nora Mørk in het bijzonder, is weinig te beginnen. De eerste helft eindigde in 10-17. Het aantal schoten op doel bij Wester: 22, tegenover 16 op haar Noorse collega's.



De 11.261 toeschouwers op de bijna volle tribune in de Barclay Arena zagen dat Nederland het onderlinge verschil na de rust meermaals verkleinde tot zes punten. Maar verder dan dat kwam het team van Thomsen niet.



Met nog tien minuten te gaan verslapte Nederland beduidend, het verschil ging naar tien punten, de Noorse toeschouwers gingen staan, klapten en scandeerden 'champione, olé olé'. Of zij gelijk krijgen zal zondag blijken, het optreden tegen Nederland kan in ieder geval alleen maar vertrouwen geven.



De tegenstander van Nederland zondagmiddag (14.30 uur) is de verliezer van het duel tussen Zweden en Frankrijk dat later vanavond wordt gespeeld.