Ik nomineer Arjen Robben en Suzanne Schulting voor de snelle vaccinatie

Hiep hoi. De vaccins zijn klaar. De testrondjes worden gedaan, de productie wordt opgeschroefd. Er is licht aan het einde van de tunnel, nog even en we zijn ervan af. Kunnen we onze oma’s weer knuffelen, tinderen met zes kerels tegelijk, zuipen op een festival, hutjemutje over de meubelboulevard sjokken (o nee, dat mag nu ook al) en naar talkshows kijken zónder Ab ­Osterhaus. Nog een paar maanden en dan mogen we zowaar weer zelf een potje korfballen of naar het stadion op zondagmiddag.