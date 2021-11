In Dordrecht voelen Knegt & co de druk: ‘We zullen alle drie ons best moeten doen’

Vooral voor het mannelijke deel van de Nederlandse shorttrackploeg is de ‘thuiswedstrijd’ in de wereldbekercyclus de komende dagen van groot belang. Een olympische startplek op de 1500 meter staat op de tocht.

Door Lisette van der Geest



Shorttrackbondscoach Jeroen Otter maakt zich, zo zegt hij, voor elke wedstrijd zorgen. Wat dat betreft is de laatste van de wereldbekerreeks van vier die vanaf vandaag tot en met zondag gereden wordt geen uitzondering. Maar, in eigen huis op de ijsbaan van Dordrecht, is het tegelijkertijd de week van de waarheid voor de Nederlandse rijders. Terwijl de vrouwen onder aanvoering van de vrijwel ongenaakbare Suzanne Schulting op koers liggen om het maximale aantal beschikbare olympische startplekken te bemachtigen, zijn de mannen op de 1500 meter nog lang niet zeker.

Otter: ,,Als je het drie keer met geweldige rijders niet gedaan hebt, kun je zeggen: drie keer is scheepsrecht. Aan de andere kant denk ik: hoe is het in vredesnaam mogelijk dat wij met deze kwaliteit rijders niet met drie vingers in de neus… Maar ja, je moet blijven staan, je moet niet gediskwalificeerd worden, je moet geen fouten maken en als het dan allemaal goed gaat, zitten ze in de top twintig. Maar dat moet bij drie van onze atleten gebeuren, we zullen wel zien of ze met de spanning kunnen omgaan.”

Volledig scherm Suzanne Schulting. © EPA

Zolang er geen onwaarschijnlijke scenario’s plaatsvinden, geldt de volgende regel: als Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Jens van ’t Wout alle drie de halve finale halen op de 1500 meter, is de derde startplek verdiend. Knegt: ,,We zullen alle drie ons best moeten doen. Dat is het hoofddoel dit weekend: de derde startpositie veiligstellen. Het moet gewoon gebeuren.’’

Sven Roes is op het laatste moment vervangen voor Friso Emans. Roes viel vandaag tijdens een training vroeg in de middag en ging met een pijnlijke enkel van het ijs. Op de röntgenfoto, in het naastgelegen ziekenhuis gemaakt, was geen breuk zichtbaar. Bondscoach Otter: ,,Maar mijn ervaring zegt ook een beetje dat dat nog geen garantie is dat er geen zit, we moeten nog even de adem inhouden. Het is even afwachten, we zullen hem dit weekend niet inzetten.”