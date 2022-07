In het spoor van Michael Johnson: bezorgd atletiekicoon en onvermoeibaar twitteraar

Femke Bol verbaast zichzelf al in halve finales WK atletiek: ‘Voor zelfver­trou­wen goed dat ik makkelijk kon aanzetten’

Femke Bol is in de vorm van haar leven. Dat durfde de 22-jarige atlete wel te zeggen op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene, waar ze overtuigend de finale haalde van de 400 meter horden. Ze won haar serie in de halve finales met ogenschijnlijk speels gemak in 52,84.

21 juli