In Spanje klopt alles wel voor Miller: ‘Ik heb druk nodig om te presteren’

GP SpanjeTwee keer negende en een uitvalbeurt, voor Jack Miller was de start van het seizoen in de MotoGP ronduit teleurstellend. Afgelopen weekeinde kwam daar verandering in. De Australiër boekte een verrassende zege in Spanje.

Tijdverschil is soms vervelend, maar kan af en toe ook een voordeel zijn. Toen Jack Miller vanmiddag als winnaar de finishlijn in het Spaanse Jerez passeerde, was het in zijn thuisland Australië al heel laat in de avond. Hoogste tijd om naar bed te gaan Down Under? Mooi niet! Als afsluiter van het weekeinde hadden familieleden en fans van Miller juist volop reden voor een laatste drankje. „Het allerliefste had ik mijn ouders natuurlijk hier op het circuit bij me gehad”, zei de zichtbaar emotionele coureur na afloop. „Ik kan niet beschrijven wat ik nu voel. Alle emoties gaan door elkaar.”

Jack Miller, 26 jaar en sinds dit seizoen uitkomend voor het fabrieksteams van Ducati. In aanloop naar de openingsrace werd zijn naam genoemd als ‘potentiële wereldkampioen’. Miller ging de bijbehorende druk niet uit de weg. „We zitten in een goede positie om mee te doen om het kampioenschap. Het wordt vooral heel belangrijk om consequent te blijven presteren”, zei hij een aantal weken geleden in een interview met Eurosport. „Ik heb druk nodig om te presteren. Het hoort er ook gewoon bij. Als je niet presteert, dan kan je mooiste droom zo je ergste nachtmerrie worden.”

Volledig scherm Quartararo (voorop). © AFP

Die mooie droom kwam uit in 2016: Miller boekte in een sensationele TT Assen, zijn eerste overwinning in de MotoGP. De promotie dit seizoen naar het fabrieksteam van Ducati was ook een hoogtepunt. Maar de eerste drie races van dit seizoen werden juist die nachtmerrie. Miller kwam in Qatar twee keer niet verder dan de negende plek en viel twee weken geleden uit in Portugal.

In Spanje klopte wel alles. Gestart vanaf de derde plek werd het voor winnaar Miller, en ook voor teamgenoot Francesco Bagnaia die als tweede eindigde, een perfecte race. Team Ducati kon na afloop dan ook meerdere feestjes vieren. Bagnaia nam de leiding in de WK-stand over van Fabio Quartararo, die tijdens de race de koppositie niet kon vasthouden en uiteindelijk pas als dertiende over de finish kwam.

En Miller? Hij rukte door zijn overwinning op naar de zesde plaats in de WK-tussenstand. Een heel seizoen consequent presteren is weliswaar al niet meer mogelijk, de zon schijnt sinds afgelopen weekeinde wel weer voor Miller. Met een grote grijns en een fles champagne genoot hij op het podium met volle teugen van het succes. En Down Under namen ze toch ook nog maar een allerlaatste afzakkertje.

Volledig scherm Jack Miller. © AFP