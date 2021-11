Indrukwekkende Stephen Curry leidt Golden State Warriors naar zevende zege op rij

sportbytes Donny schreeuwt het van de daken: hij wordt vader! (En Dennis Bergkamp is de opa.....)

In de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media. Zeker in deze onzekere tijden tijdens de naweeën van de coronacrisis.

4 november