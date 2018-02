Inge de Bruijn blij met KLM, smiley-shirts voor Amerikaanse voetbalclub

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Complimentje voor KLM

Inge de Bruijn heeft voor haar zwemcarrière wel vaker in een vliegtuig gezeten, maar dankzij KLM-steward Jürgen heeft ze extra genoten van haar vlucht naar Zanzibar. De olympisch kampioene was zo tevreden dat het tijd werd voor een publiekelijk complimentje naar de vliegtuigmaatschappij. Met een lachende Jürgen tot gevolg.

Wat een top service van KLM in de businessclass van Zanzibar naar NL. Speciale dank aan Steward Jürgen en zijn team! #myklmmoment #flyklm #royaldutchairlines #klm #dutch Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 8 Feb 2018 om 3:41 PST

'Smiley-shirts' voor Amerikaanse voetbalclub

In de United Soccer League, het tweede voetbalniveau in de Verenigde Staten, zal dit jaar niemand de mannen van Las Vegas Lights over het hoofd zien. Zij zullen zwarte shirts met een vleugje fluoriserend blauw, geel en roze dragen. ,,We doen niet aan 'gewoontjes'", legt de club zelf uit. Kers op de taart: de smiley die verschijnt wanneer doelpuntenmakers hun shirt over het hoofd trekken.

'Keukenprins' Mayweather

Floyd Mayweather pronkt vandaag op Instagram met zijn keuken. ,,Mijn keuken is net zo groot als jouw huis", klinkt het bescheiden. Of hij er af en toe ook een lekker pastaatje in klaarmaakt, is niet duidelijk.

I know you can barely see me because my kitchen is bigger than your house. Can you hear the echo by looking at the photo? Een foto die is geplaatst door null (@floydmayweather) op 8 Feb 2018 om 2:50 PST

No stress voor Friday

Fred Friday verloor gisteren met Sparta Rotterdam van FC Utrecht, maar de Nigeriaanse spits lijkt zich weinig zorgen te maken. Stukje rijden, zonnebril op, beetje muziek. No stress voor Friday.

@charles_okocha @judenworuh @french.taste latest👌 Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Feb 2018 om 1:18 PST

Kromo werkt aan perfecte start

Terwijl de wintersporters zich in Pyeongchang opmaken voor de Winterspelen zitten de 'zomersporters' ook niet stil. Ranomi Kromowidjojo werkt intussen hard aan een perfecte start. Dat ziet er in slowmotion niet alleen spectaculair uit, de perfectie lijkt ook nog nabij!

Working on my start to get the perfect knee angle ☀️💥☀️ Een foto die is geplaatst door null (@ranomikromo) op 7 Feb 2018 om 21:49 PST

Wammes schittert in Cirque du Soleil

Jeffrey Wammes kennen we als turner, maar tegenwoordig schittert hij ook in het circus. Als onderdeel van de cast van Mystère vertoont hij zijn kunsten in Cirque du Soleil in Las Vegas. En daar hoort natuurlijk een fraaie uitdossing bij.