Ingevlogen Thijs van Leeuwen schittert plots op EK handbal, maar laptop is mee naar Boedapest

Van een mixed-zone, waar sporters na wedstrijden praten met de media, heeft Van Leeuwen nog nooit gehoord. Die hebben ze vast niet bij Sporting Pelt, zijn club uit de BENE-League. Dat hij daarna mensen uit meerdere Europese landen te woord mag staan, maakt het bijzonder. De man die vrijdagmorgen in Geleen nog gewoon achter een bureau zit, als medisch ontwerper, staat anderhalve dag later als man van de wedstrijd te genieten. In de wetenschap dat hij zondag nog wel aan het werk moet, want dat was een voorwaarde van de baas om de reis naar Hongarije te kunnen maken. De laptop zat in de koffer.



Het lijkt een sprookje, een wonder, geef het maar een naam. Vier Oranje-keepers zijn onderhand weggevallen, Van Leeuwen en René de Knegt, ook vrijdag ingevlogen, zijn vijfde en zesde keus. Van Leeuwen, die alleen in 2009 een interland speelde, vindt vooral dat het makkelijk integreren is in het nationale team. Hij kent een paar jongens uit het verleden, de goede communicatie met Samir Benghanem en Jasper Adams, de lange mannen in de dekking, ontstaat op natuurlijke wijze. Zodoende komt Van Leeuwen tot een stoppercentage van 42 procent (14 stopts op 33 schoten), daar zou iedere topkeeper meteen voor tekenen.