Interim-bokskampioen Whyte reageert op oproep MMA-ster Ngannou: ‘Laten we het gewoon doen’

Dillian Whyte, de interim-kampioen in het zwaargewicht boksen in de WBC, heeft MMA-ster Francis Ngannou laten weten dat hij graag tegen hem wil vechten. Ngannou vertelde onlangs tegen Sky Sports dat hij, in navolging van Connor McGregor, ook graag de boksring in wilt. De Engelse Whyte daagt hem graag uit. ,,Laten we het gewoon doen”

Whyte reageerde direct nadat UFC-vechter Ngannou had verklaard dat hij tegen een van ‘s werelds beste zwaargewichten in het boksen wilde vechten. De 32-jarige Engelsman is sowieso wel iemand die houdt van een beetje uitdagen. Zo noemde hij titelhouder Tyson Fury en voormalig WBC-kampioen Deontay Wilder al ,,lafaards” op zijn Twitteraccount. The Body Snatcher, zoals zijn bijnaam luidt, heeft zelf ook een aardige staat van dienst. Tot nu toe vocht hij 28 professionele boks-partijen. Hiervan won Whyte er 27, waarvan achttien op KO.

Whyte is interim-kampioen in de zwaargewicht-klasse van de WBC omdat hij vorig jaar het title-contender gevecht tegen Oscar Rivas won. De winnaar van deze wedstrijd, Whyte dus, is in feite verplicht om een gevecht voor de titel te krijgen. Dit zou dan dus tegen Fury of Wilder zijn. Fury is op dit moment de titelhouder, maar Wilder ‘mag’ dus eerst nog tegen de Gypsy King vechten.

Ngannou

De in Kameroen geboren Ngannou is de laatste jaren bezig aan een flinke opmars in de UFC. Hij sloeg onder andere Jairzinho Rozenstruik begin deze maand binnen 20 seconden KO. Fury zou volgens Sky Sports het volgende ‘doel’ zijn van Ngannou, die dus de stap eventueel zou willen maken naar de boksring. Maar niet alleen Fury staat op het lijstje van de ambitieuze Fransman: ,,Ik ken Anthony Joshua, maar Dillian Whyte? Ik wist pas van hem toen mensen mij artikelen van hem stuurden. Daarvoor kende ik hem niet.” De kans dat we Ngannou binnenkort dus in de boksring zien wordt steeds groter.