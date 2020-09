Internationale beachvolleybaltop voor het eerst weer bijeen in Utrecht

Als eerste internationale toernooi op Nederlandse bodem barst vanaf morgen in Utrecht het beachvolleybaltoernooi King of the Court los. Tijdens de officiële perspresentatie ging de organisatie in op de strikte maatregelen die getroffen zijn.

Terwijl in Brazilië het coronavirus verwoestend door de favela’s raast, is beachvolleybal-wereldkampioen van 2015 Ágatha in het vliegtuig gestapt om deel te nemen aan King of the Court, een beachvolleybaltoernooi dat van morgen tot en met zaterdag wordt gehouden op het Utrechtse Jaarbeursplein. De 37-jarige topspeelster is met haar kompaan Duda een van de zestien landvertegenwoordigers die strijd om de eindzege. Ook Spaanse, Belgische en Noorse volleyballers zijn naar Nederland afgereisd voor hun eerste internationale toernooi sinds maart.

,,Het begin van de coronatijd was voor ons enorm bijzonder. Al direct moesten we alle competities uitstellen. Al snel kwam het gevoel op dat we iets moesten gaan doen’’, verklaart Michel Everaert, directeur van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Samen met Sportworx-directeur Wilco Nijland smeedde hij een plan om het internationaal toernooi alsnog te organiseren. Samen creërden ze een coronaproof stadion, een strikt protocol en vergaarden ze toestemming van de overheid om mensen uit oranje gebied naar Nederland te laten reizen. ,,We zijn gaan kijken wat er wél kon. Voetbal krijgt meestal uitzonderingen, dat is bij beachvolleybal wel anders. Daarom zijn we zo trots dat het door mag gaan”, aldus Everaert.

En zo is King of the Court het enige toernooi dat in het ontwrichte sportjaar 2020 onder de vlag van de internationale bond wordt georganiseerd. ,,Wij komen enorm in de spotlights hierdoor’’, vertelt Nijland. ,,Het coronavirus is eigenlijk gewoon een kans voor ons.’’

Quote Spelers hebben een test moeten ondergaan en beperken hun contact met buiten­staan­ders maximaal Wilco Nijland, Sportworx

Daarvoor moest hij met zijn collega’s flink wat voorbereidingen treffen. De organisatie realiseerde een heus coronaproof stadion, met tachtig skyboxes voor supporters. Met de spelers wordt extreem voorzichtig omgegaan. Zij dragen buiten mondkapjes en verblijven in hun eigen bubbel. In hun hotel is de verdieping bij het ontbijt, lunch en diner volledig gereserveerd voor de spelers, om het contact met buitenstaanders zo veel mogelijk te beperken. ,,Spelers hebben een test moeten ondergaan en beperken hun contact met buitenstaanders maximaal’’, aldus Nijland.

King of the Court heeft een bijzondere opzet. Twintig mannenteams en evenveel vrouwenteams staan tegenover elkaar, in een aangepast format. Vijf teams wisselen continu door. De winnaar blijft staan, de verliezer sluit achteraan in de rij aansluiten. ,,Het is spectaculairder dan ooit’’, aldus Nijland. Elf van die teams komen uit Nederland. Ook de nationaal bekende Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer, in 2013 nog wereldkampioen, worden gevolgd door de camera’s van 24 televisiestations. ,,Een prachtige kans’’, vertelt Nijland. ,,We zijn enorm trots dat het toernooi door mag gaan.’’