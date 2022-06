Interview van Vera van Pol was de kiem voor breuk tussen boegbeeld Sanne Wevers en turnbond

Door Rik Spekenbrink



Ongeveer tegelijkertijd met de media kreeg Jeroen van Leeuwen, de nieuwe technisch directeur van de KNGU, vanmiddag een brief van Sanne Wevers in zijn mailbox. De mededeling was van gelijke strekking: ze trekt zich terug uit de nationale turnploeg en snijdt de banden met de bond door. Wevers spreekt van een ‘onveilige en onwerkbare situatie’ in de nationale selectie. ,,Ik was verrast’’, zegt Van Leeuwen, nog geen twee maanden in dienst bij de KNGU.