Interviews met turnslachtoffers getoetst op fouten

Door Rik Spekenbrink



In november deden drie ex-turnsters tegenover deze krant hun beklag over het ISR, dat belast is met het tuchtrechtelijke deel van het onderzoek naar misstanden in de sport. Ze hadden het gevoel dat het ISR onvoorbereid aan de gesprekken was begonnen en vonden dat de gespreksverslagen onvolledig waren en vol fouten stonden.

Vorige week hadden drie voormalige turnsters, onder wie Petra Witjes en Stéphanie Tijmes, een gesprek met het ISR over hun ingediende klacht. Daarop ging het bestuur van het instituut in conclaaf. Uitkomst is dat een externe partij op korte termijn onderzoek doet naar de gesprekken en de verslagen. Ondertussen is de ex-turnsters een voorstel gedaan. Zij kregen als opties: weer met het ISR in gesprek, zelf een gespreksverslag opstellen of het bestaande verslag zelf corrigeren. Daar hebben de drie moeite mee. Witjes: ,,Dus al het werk komt bij ons te liggen? Dan kan ik net zo goed een boek schrijven.’’

Dat nu de turnsters de fouten van het onafhankelijke instituut moeten repareren, valt om meer redenen slecht. Ze moeten hun traumatische verhaal opnieuw herbeleven. En het gevoel dat er niet secuur met hun gevoelige informatie is omgegaan, blijft. ,,Wij zijn drie krachtige vrouwen die in staat zijn te strijden voor ons proces. Maar er zijn meer vrouwen die een slechte ervaring hadden met het ISR. Een klacht indienen of weer in gesprek gaan met het ISR is voor sommigen te veel. Daar wordt niet aan gedacht’’, zegt Witjes. ,,Goed dat het ISR naar ons heeft geluisterd en onderzoek laat doen. Mooi dat ze van ons kunnen leren en een professionaliseringsslag gaan maken. Maar wij zijn er niet mee geholpen. Sterker, we hebben weer schade opgelopen.’’

Het ISR gaf vorige maand bij de NOS toe organisatorisch en financieel onvoldoende middelen te hebben om dit grote dossier in goede banen te leiden. ,,Wij zijn afhankelijk van de verklaringen van meldsters, alleen zij kunnen aangeven hoe hun verklaring dient te luiden. Daarover zijn we in gesprek’’, zei een ISR-woordvoerder gisteren.