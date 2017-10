IOC-baas Nuzman weer op vrije voeten

Boogschutter Wijler strandt in halve finale WK

19:11 Handboogschutter Steve Wijler is in Mexico-Stad bij zijn WK-debuut net niet doorgedrongen tot de finale. De Zuid-Koreaanse topper Im Dong-hyun, drievoudig winnaar van olympisch eremetaal, was in de halve finale van het individuele recurvetoernooi met 6-4 te sterk voor de 21-jarige schutter uit het Limburgse Horn.