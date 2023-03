IOC schuift besluit over deelname Russische en Belarussische atleten aan Spelen voor zich uit

Na de bestuursvergadering van vandaag, vertelde Bach: ,,We hebben het vandaag niet gehad over de mogelijke deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan de Spelen van Parijs 2024. Het IOC behoudt zich het recht voor om daar op een geschikt moment over te beslissen.” De IOC-voorzitter benadrukte dat sporters uit de twee landen nog steeds geweerd zouden kunnen worden in Parijs als ze wel hebben voldaan aan de internationale kwalificatie-eisen.

Mogelijkheden voor toelating Russen en Belarussen

Als het aan Bach ligt, kunnen Russen en Belarussen onder voorwaarden terugkeren in internationale competities, zeker omdat in tal van sporten de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 is begonnen. Maar de oorlog in Oekraïne zorgt voor weerstand tegen dat standpunt. ,,Deelname van sporters met een Russisch of Belarussisch paspoort in internationale competities werkt”, hield Bach de aanwezige bestuurders voor. ,,We zien het bijna elke dag in een aantal sporten, met name in tennis, wielrennen en sommige tafeltennistoernooien. We zien het in Europa, in de Verenigde Staten en op andere continenten. Nergens hebben zich incidenten voorgedaan.”