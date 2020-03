IOC-voorzitter Bach twijfelt niet: ‘Spelen stonden wel vaker voor uitdaging’

,,Maar het woord afgelasten of uitstellen van Tokio 2020 is in onze bijeenkomsten niet één keer gevallen.” De Duitser toonde zich optimistisch en lijkt ervan overtuigd te zijn dat het olympisch evenement in Japan doorgaat, ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Hij baseerde zich daarbij onder meer op gesprekken met 's werelds gezondheidsorganisatie WHO, zonder details te geven. ,,Onze kwalificatietoernooien worden op dit moment wel zwaar getroffen. Maar dat lossen we in gezamenlijkheid op."