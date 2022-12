IOC waarschuwt Taliban meisjes en vrouwen te laten sporten: ‘We kijken met grote bezorgdheid’

Nederland haalt vrouwelij­ke variant Ryder Cup binnen: ‘s werelds beste golfsters naar Brabant

Eén van de grootste golftoernooien voor vrouwen ter wereld komt naar Nederland. In 2026 nemen de beste twaalf Amerikaanse golfsters en de twaalf sterkste Europese speelsters het tegen elkaar op in de Solheim Cup. Dat werd vanmiddag bekend gemaakt op Bernardus Golf in Cromvoirt, de baan waarop de twintigste editie van het prestigieuze toernooi gespeeld gaat worden.

