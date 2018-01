'IOC weert Coe en Infantino'

Een anonieme bron meldt aan persbureau Reuters dat voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA en voorzitter Sebastian Coe van de internationale atletiekfederatie IAAF niet worden voorgedragen bij de eerstkomende zitting van het IOC in Pyeongchang.



,,Er is nog geen finaal besluit genomen, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat ze worden voorgedragen voor het lidmaatschap'', aldus de bron.



De FIFA en de IAAF zijn al sinds 2015 zonder zetel in het IOC. In dat jaar trad Sepp Blatter af bij de FIFA en vertrok Lamine Diack bij de IAAF. Beide mondiale sporten zijn verwikkeld in corruptie- en dopingschandalen en dat heeft hun imago zo aangetast, dat het IOC geen zetel vrijhoudt voor deze mondiale bonden bij de zitting volgende maand in Zuid-Korea. Vlak voor aanvang van de Winterspelen worden nieuwe leden gekozen.