Isaiah Thomas debuteert bij Cleveland met zege

BMX-kampioene Buchanan ernstig gewond bij auto-ongeluk

2 januari Caroline Buchanan is op oudejaarsavond ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Australische Canberra. De meervoudig wereldkampioene BMX en mountainbike plaatste op Instagram een foto van haar gehavende gezicht. Let op: het beeld onderaan dit artikel kan als schokkend worden ervaren.