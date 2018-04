iSkate ontkent te stoppen als ondersteuner van schaatstalent

Diverse media brengen vandaag het nieuws dat iSkate, waar de afgelopen jaren Team Plantina en Afterpay onder vielen, helemaal zou stoppen met de schaatssponsoring. Schaatsen.nl zegt dat twee medewerkers van iSkate dat aan hen hebben bevestigd. Dat wordt door iSkate zelf ontkend. ,,Wat wel bekend is, is dat het in het schaatsen tijd kost om goede sponsors te vinden. Die tijd nemen wij. Intussen is, zoals arbeidsrechtelijk verplicht, aan alle medewerkers en sporters met een aflopend contract meegedeeld dat het contract niet wordt verlengd en dat we op dit moment geen nieuwe aanbieding doen. Wij hebben altijd gezegd dat er wel tien scenario's mogelijk zijn en dat een van die scenario's het gaat worden. Pas als we zelf weten welk scenario dat is, kunnen we er iets zinnigs over zeggen. Vermoedelijk is dat pas in mei'', aldus iSkate.