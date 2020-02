Italiaanse golfers niet besmet met virus en mogen toch starten bij Oman Open

IOC-bestuurder oppert jaar uitstel bij annuleren Spelen door coronavi­rus

8:38 Pas als de wereldgezondheid werkelijk in gevaar is door het coronavirus, moeten de Olympische Spelen in Tokio worden geschrapt. Het mondiale sportevenement zou dan met een jaar uitgesteld kunnen worden, aldus Dick Pound, een van de langstzittende leden van het Internationaal Olympisch Comité.