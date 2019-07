Italiaanse waterpoloërs veroveren record met vierde WK-titel

De mannen uit Zuid-Europa waren in 1978, 1994 en 2011 ook de besten ter wereld. Hongarije volgt met drie wereldtitels. De Hongaren eindigden in Gwangju als vierde. Ze verloren in de strijd om het brons van Kroatië, de wereldkampioen van 2017 (10-7).



De Italianen zetten op het WK in Zuid-Korea al hun wedstrijden in winst om. Ze plaatsten zich samen met Spanje voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De Nederlandse waterpoloërs wisten zich niet te kwalificeren voor het WK.