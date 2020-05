Jairzinho Rozenstruik wil de UFC-competitie voor zwaargewichten overnemen

Want als er een vechter in opkomst is in de Ultimate Fighting Championship, dan is het Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik wel. De 32-jarige zwaargewicht heeft er al heel wat jaren opzitten in verschillende takken van vechtsport. Want naast MMA won Rozenstruik ook al 76 wedstrijden, waarvan 64 op knock-out, in het kickboksen. Hij werd daardoor kampioen bij verschillende organisaties.

UFC-debuut

Rozenstruik debuteerde begin vorig jaar bij de UFC tijdens een evenement in Brazilië. Hij viel op bij de grootste MMA-organisatie door zijn enorme knock-out power in wedstrijden bij andere organisaties. Maar toen werd de Surinamer opeens UFC-vechter. Ook hijzelf was enigszins verrast. ,,Ineens was ik er, ja. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik kreeg dat contract en stuurde het terug, en ineens was ik een UFC-vechter”, zo zei hij tegen de kanalen van Veronica. De meeste mensen zullen Rozenstruik vooral kennen van zijn gevecht op 7 december tegen Alistair Overeem. Hij won door een knock-out in de vijfde ronde, slechts vier seconden voor het einde van het gevecht. Maar wat vooral zijn sporen naliet is hoe Rozenstruik Overeem toetakelde. De lip van de in Engeland geboren Nederlander was namelijk helemaal opengescheurd.

Top Notch en Noah's Ark

Rozenstruik wordt de laatste tijd ook steeds bekender in Nederland. Dit komt mede door zijn samenwerking met de twee grootste hiphop-labels in Nederland: Top Notch en Noah's Ark. De samenwerking met een Surinaamse atleet is voor de labels niet toevallig; zo geven Top Notch en Noah’s Ark het werk uit van vele Nederlandse artiesten met een Surinaamse achtergrond. Vincent Patty, ook wel bekend als rapper Jiggy Djé, legt in een documentaire op Rozenstruik zijn Instagram uit hoe dat ze bij elkaar zijn gekomen. ,,Ik zag Jairzinho omdat ik ten eerste gewoon een fan ben van MMA en UFC in het bijzonder. En ineens zag ik een man met een Surinaamse vlag in de Octagon staan. Dat had ik nog nooit gezien. En toen sloeg hij die man ook nog eens binnen negen seconden KO.” Vincent legde het voor bij Kees de Koning, de oprichter van Top Notch, en even later was de samenwerking daar.



De samenwerking uit zich in meerdere dingen. Vrijdag werd bijvoorbeeld Rozenstruik zijn nieuwe opkomstnummer uitgebracht. Nederlandse hiphop-artiesten Josylvio en Sevn Alias brengen samen met producer Spanker een nummer uit genaamd Champion. Zijn vorige opkomstnummer werd ook al geschreven door Josylvio.