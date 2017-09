James deelt weer sneer uit aan Trump, 'Cowboys' door de knieën

Trump botste niet alleen met een van de grootste sterren van de NBA, maar hij liet zich ook kritisch uit over de American footballers die knielen tijdens het spelen van het volkslied. Ze protesteren hiermee tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen. ,,Het is een totaal gebrek aan respect tegenover alles waar we voor staan'', riep Trump. ,,Zouden jullie niet liever zien dat als iemand de nationale vlag niet respecteert, een NFL-baas zou zeggen: haal die hoerenzoon meteen van het veld, hij is ontslagen?'' Spelers uit de NFL waren woedend.



Gisteravond ging ook het complete team van Dallas Cowboys vlak voor het duel met Arizona Cardinals voor het volkslied door de knieën. Onder hen was ook de witte, conservatieve clubeigenaar Jerry Jones. In augustus zei hij nog dat het volkslied en de Amerikaanse vlag heilig zijn. Vannacht steunde hij het initiatief van vooral zwarte Amerikaanse sporters en zei hij symbolisch 'nee' tegen de opmerkingen van Trump.