James Harden krijgt duizelingwekkend megacontract en blijft Philadelphia 76ers trouw

,,Vandaag vieren we met alle Sixers-fans dat voormalig MVP en tienvoudig All-Star James Harden opnieuw bij ons heeft getekend", laat de basketbalclub verheugd weten op de officiële website. ,,James onderscheidt zich als spelmaker en gevreesde doelpuntenmaker. Zijn toewijding weerspiegelt zijn toewijding om de titel naar deze stad te brengen. We weten dat het winnen van de titel geen makkelijke opgave is, maar we kijken erg uit naar komend seizoen.”

Harden kwam eerder dit jaar over van de Brooklyn Nets. Eerder speelde hij voor Oklahoma City Thunder en tussen 2012 en 2021 maakte Harden furore bij Houston Rockets. Hij laat weten verheugd te zijn met zijn nieuwe contract, waarmee hij in het eerste jaar 33 miljoen dollar verdient en in het tweede jaar 35 miljoen dollar.

,,Hier wil ik zijn. Dit is waar ik wil winnen en ik denk dat we de middelen hebben om voor de titel te spelen. Vanaf mijn eerste dag bij de 76ers hebben het team en de fans me geholpen om me hier in Philadelphia thuis te laten voelen. Ik ben zeer enthousiast om verder te bouwen op vorig seizoen en ik kan niet wachten om met de jongens het veld op te gaan en aan deze reis te beginnen.”

Vorige seizoen strandden de 76ers in de Conference Semifinals van de play-offs. Miami Heat was met 4-2 te sterk.