James Harden weer de grote man bij Houston

Boston speelde zonder nieuwe aanwinst Kyrie Irving, die een blessure aan het gezicht had overgehouden aan een elleboogstoot in het vorige duel. Niettemin wisten de Celtics te winnen, hoewel de Raptors in de slotfase van de wedstrijd nog mogelijkheden hadden het duel in hun voordeel te beslissen. Maar DeMar DeRozen, goed voor 24 punten in de wedstrijd, miste twee ballen voor de Raptors in de laatste seconden. Al Horford was topscorer voor de Celtics met 24 punten.



Houston Rockets leunde wederom sterk op James Harden. De absolute vedette van de Texaanse ploeg kwam tot 26 punten en 15 assists.