James leidt LA Lakers langs Mavericks

video G-wielren­ster Van Duyn: ‘Leerzame sprint tegen Anna van der Breggen’

30 november Anna van der Breggen is door G-wielrenster Irma van Duyn succesvol uitgedaagd voor een sprintje in het kader van #PlayUnified. Het idee achter dit initiatief is dat verstandelijk beperkte sporters leren van topsporters. Van Duyn: ,,Het scheelde echt heel weinig.’’