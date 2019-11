James leidt Lakers langs rivaal, Giannis bepalend bij Bucks

Zonderland schrikt niet van Miyachi: ‘Er volgen nog drie kansen’

25 november Epke Zonderland weet wat hem de komende maanden te doen staat. Nadat de Japanner Hidetaka Miyachi zondag in Cottbus zijn derde wereldbekerzege aan de rekstok had geboekt, moet de Fries in de achtervolging om een olympisch ticket te pakken. ,,Miyachi heeft zijn kans gepakt, maar we zijn niet geschrokken", reageerde Zonderlands coach Daniël Knibbeler.