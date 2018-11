James schittert voor Lakers en passeert Chamberlain

James was ook nog goed voor tien rebounds en negen assists en kwam door zijn uitstekende partij met 44 punten op een totaal van 31.425 punten in de NBA. Daarmee passeerde hij de iconische Wilt Chamberlain, die 31.419 punten maakte in de NBA tussen 1959 en 1973. Chamberlain speelde voor de San Francisco Warriors, White Knights en LA Lakers. De in 1999 overleden Chamberlain (2,16 meter) is de enige speler in de historie van de NBA die ooit 100 punten maakte in een wedstrijd. Chamberlain was liefst 32 keer goed voor 60 punten of meer in een wedstrijd. Kobe Bryant en Michael Jordan volgen, met ‘slechts’ zes en vijf keer 60 of meer punten. James maakte op 3 maart 2014 eens 61 punten namens Miami Heat.