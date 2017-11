Jansen verliest World Series met Dodgers van Astros

Na zes duels in de best-of-sevenserie stond het 3-3. De Astros kregen zondag al een kans om de finale van de Major League Baseball te beslissen, maar Jansen en Dodgers staken daar een stokje voor met een 3-1 overwinning.



De Oranje-international en zijn team konden vannacht in een uitverkocht Dodger Stadium in Los Angeles beduidend minder weerstand bieden aan de Astros. In de tweede inning stond het al 0-5. Pas in de zesde inning wisten de Dodgers daar iets tegenover te stellen, waardoor er nog een sprankje hoop was op een ommekeer.



Waar het in voorgaande onderlinge duels soms op en neer ging, bleken de Astros dit keer een maatje te groot. George Springer werd benoemd tot 'MVP'. ,,We komen terug als kampioenen, Houston", jubelde hij na afloop. De Astros droegen hun zege op aan de stad Houston, dat nog kampt met de naweeën van orkaan Harvey. ,,We doen dit voor hen", zei Jose Altuve. ,,Ik heb altijd geloofd dat we het zouden halen."



Carlos Correa greep de World Series-zege meteen aan om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Na een tv-interview ging hij op zijn knieën voor een huilende Daniella Rodriguez, die 'ja' zei.



Jansen had een unieke kans om na Xander Bogaerts met Boston Red Sox als tweede Nederlander te winnen in de World Series. Bogaerts deed dat in 2013. ,,We voelen de pijn en we worden gemotiveerd door deze pijn", sprak Jansen na afloop. ,,Het zal even duren, want dit breekt je hart."