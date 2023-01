Janus van Kasteren mist zege bij trucks in Dakar Rally na straf, Erik van Loon grijpt net naast dagzege auto’s

De Nederlandse trucker Janus van Kasteren is de zege in de tweede etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië misgelopen. In de etappe van Sea Camp naar Alula finishte hij weliswaar met een voorsprong van ruim 13 minuten op de nummer twee Ales Loprais, maar door een tijdstraf van 15 minuten viel hij terug naar de tweede plaats.

Loprais won de etappe en is nu leider in het klassement, met een voorsprong van ruim 12 minuten op Van Kasteren. Martin van den Brink eindigde als derde in de rit.

Van Loon loopt zege mis

Van Loon, die een plek in de top 5 van de woestijnrally bij de auto's als doelstelling heeft uitgesproken, leek op weg naar een etappezege, maar werd op het laatste moment gepasseerd door titelverdediger Nasser Al Attiyah. Met de dagzege had Van Loon de tweede Nederlander ooit met een overwinning bij de auto's kunnen worden. De 60-jarige Carlos Sainz uit Spanje eindigde in zijn Audi op de derde plek. Sainz eindigde op 5 minuten van Al-Attiyah, maar blijft wel de leider in het klassement.

Van Loon begon als 33ste aan de tweede rit, maar is door zijn tweede plek gestegen naar de dertiende plaats. Zaterdag sloeg Van Loon in de proloog nog over de kop en een dag later kreeg hij een tijdstraf van 32 minuten voor het missen van een routepunt. De Dakar Rally telt in totaal veertien etappes.

,,Ik had echt niet het gevoel dat het zo goed ging”, zei Van Loon na afloop op zijn eigen website. ,,We hebben de hele dag in het stof gereden, dertig auto’s en buggy’s ingehaald. Door het stof miste ik een afslag en daar heb ik een minuut of drie mee verloren. Missen we dus net de dagzege, hoe gek kan het lopen in deze sport. Het voelt echt alsof ik van zero naar hero ben gegaan vandaag. Dit hadden we totaal niet verwacht.”