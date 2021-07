Japan laat in Tokio helemaal geen toeschouwers toe bij Olympische Spelen

Springrui­ter Frank Schuttert uit Ommen krijgt onverwach­te kans in Oranje op CHIO Rotterdam

29 juni De drie fouten in de Nations-Cup wedstrijd in het Franse La Baule eerder deze maand kostten springruiter Frank Schuttert een plek in Oranje op het CHIO Rotterdam. Maar de Ommenaar krijgt een vrij onverwachte herkansing eind deze week tijdens de laatste selectiewedstrijd voor de Spelen, omdat Harrie Smolders met een gebroken rib geblesseerd is uitgevallen.