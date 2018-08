Japan stuurt basketballers na wilde nacht naar huis

Het kwartet besloot na een zege op Qatar (82-71) het atletendorp in Jakarta te verlaten om in de stad nog een hapje te eten. Van het een kwam het ander.



De basketballers, die in de officiële teamkleding waren gehuld, besloten op advies van een Japans sprekende inwoner nog even langs te gaan bij een bar. Uiteindelijk belandde het viertal met een aantal vrouwen in een hotel. Het amoureuze samenzijn lekte uit, waarna de vier spelers naar huis werden gestuurd.



,,Ze hebben onze gedragscode duidelijk overtreden'', legde de Japanse teamleider uit. ,,Onze atleten dienen zich als rolmodellen te gedragen. Niet alleen op sportgebied, maar ook op andere vlakken in de samenleving. Als hoofd van onze ploeg wil ik nadrukkelijk mijn excuses aanbieden aan het Japanse volk.''