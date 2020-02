Japan wil alle sportevenementen voorlopig opschorten

Column Het is bij Air Epke alles of niks, hij verlegt de grenzen van het mogelijke

25 februari Columnist Thijs Zonneveld kijkt nu al uit naar de vierde Olympische Spelen van turner Epke Zonderland, komende zomer in Tokio. ,,Het is bij hem alles of niks. Winnen of crashen, podium of jodium, goud of vol op z’n smoel.”