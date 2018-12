Japanse skispringer Kobayashi wint in Oberstdorf

Thomas Krol uit Deventer pakt ook WK-ticket op 1000 meter én gaat naar EK sprint

17:53 Thomas Krol heeft ook zijn ticket op de 1000 meter binnen voor het WK afstanden in Inzell. De Deventer schaatser pakte zondag de zilveren medaille op het NK afstanden in Heerenveen. Sterker nog, Krol plaatste zich door zijn imposante 1000 meter ook nog eens voor het EK sprint in Collalbo.